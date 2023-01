Erinnerung an die Pension Hübel in Breitenwiesen

Breitenwiesen. Selbst aus dem kleinen Lautertaler Ortsteil Breitenwiesen gibt es eine Postkarte. Diese wurde wohl in den 60er Jahren vom neugebauten Hause Hübel aufgelegt, um den Gästen die Möglichkeit zu geben, Grüße aus ihrem Urlaubsdomizil in alle Welt zu schicken. Damals war das Schreiben von Ansichtskarten fast schon eine Pflicht für alle Urlauber. Die Pension Hübel warb mir der Lage im Naturpark Odenwald in ca. 500 Meter Höhe. Die “Fremdenzimmer“ waren mit fließend Kalt- und Warmwasser sowie Zentralheizung ausgestattet. Die Anschrift lautete damals 6141 Breitenwiesen, Post Knoden. Der Telefonanschluss war mit 197 nur dreistellig und verbunden wurde über das Amt Gadernheim (06254). Geworben wird mit dem Kaiserturm und ländlicher Idylle. koe/Bild: koe

