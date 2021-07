Erfolgreicher Neustart bei den Elmshäuser Löschkobolden

Elmshausen. Einen Neuanfang mit der Nachwuchsarbeit hat dieser Tage die Feuerwehr Elmshausen gewagt. Nach eineinhalb Jahren Pause kamen zu einer ersten Übung mit den jüngsten Nachwuchskräften 18 Kinder (13 noch aus Vor-Coronazeiten und fünf neue Interessenten) zusammen. Fünf bisherige Kobolde sind zu Jugendfeuerwehr gewechselt.

Die von den Betreuern Annkatrin und Pierre-André Reising, sowie Sonja Gärtner und Ralf Pfeifer geleitete Übungsstunde hatte das Thema „Kennenlernen“. Nicht nur bekannte Gesichter mit einer Altersspanne von fünf bis zehn Jahren mussten sich nach der langen Pause erst wieder erkennen, auch die ganz neuen Mitglieder mussten integriert werden. Kennenlernen sollten die bisherigen zusammen mit den neuen Löschkobolden auch die Feuerwehr und ihre typische Einsatzgeräte.

Spiele zum Kennenlernen

Schon corona-bedingt hatten die Betreuer Freiluftaktivitäten ausgewählt. So stellten sich die Kinder im Kreis mit deutlichem Abstand auf und markierten ihren Standplatz mit Kreide, um so das Hygiene- Konzept der Lautertaler Kinder- und Jugendfeuerwehren einzuhalten. Beim ersten Spiel wurden Halteleinen dem Gegenüber zugeworfen und sein Name genannt, so dass nach einer Weile ein Spinnennetz entstand. Auf diese Weise konnten die Kinder die Namen aller Mitspieler kennenlernen. Zum Schluss musste das Spinnennetz wieder entwirrt werden.

Etwas, das es bei der Feuerwehr eigentlich nicht geben sollte, nämlich „Feuerwehr-Durcheinander“, bot das nächste Spiel. Die Kinder im Kreis wurden abwechselnd nach drei unterschiedlichen Feuerwehrgegenständen benannt, wie etwa Leiter, Schlauch oder Strahlrohr. Wurde der jeweilige Gegenstand aufgerufen, mussten die danach benannten Kinder ihre Plätze tauschen. Bei dem Zuruf „Feuerwehr-Durcheinander“ tauschten alle Kinder ihre Positionen.

Ebenfalls feuerwehrkundlichen Unterricht beinhaltete ein weiteres Spiel. Dabei wurden aus einem Bollerwagen Feuerwehrgegenstände nacheinander von den Kindern herausgeholt und in der Mitte des Kreises abgelegt. So wurden unter anderem Arbeitshandschuhe, Strahlrohr, Helm, Lampe und Atemschutzmaske entweder von den Kindern oder den Betreuern benannt und deren Funktionsweise erklärt.

Wie Reising am Ende des Neustarts für den Feuerwehrnachwuchs bekanntgab, sind weitere Treffen für die Zeit nach den Sommerferien geplant. Von da an wollen sich die Elmshäuser Löschkobolde immer im Abstand von drei Wochen vor dem Feuerwehrhaus treffen. koe