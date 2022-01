Englische Telefonzelle in Lautertal verwüstet

Unbekannte Randalierer haben wie berichtet am Wochenende im Lautertaler Ortsteil Reichenbach gewütet. Dabei wurde auch die englische Telefonzelle vor dem Rathaus verwüstet.

© Elke Scharschmidt

Die Telefonzelle dient seit einiger Zeit als Bücherschrank. Ein Drahtregal mit Büchern wurde umgeworfen und der Inhalt in der Umgebung verstreut. An dem Pflanzstreifen neben der Zelle liegen Absperrungen herausgerissen am Boden. Die Telefonzelle ist ein Symbol der Verschwisterung Lautertals mit der britischen Kommune Radlett.

Neben dem Bücherschrank am Rathaus gehören abgetretene Hundekotbeutel, beschädigte Mülleimer und zertrümmerte Flaschen zur Bilanz der Randale. koe/red