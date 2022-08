Elmshausen feiert ab heute die Kerb

Elmshausen. In Elmshausen wird ab heute (Freitag) die Kerb wieder wie gewohnt gefeiert. Zum Aufstellen des Kerwebaums am Sportplatz treffen sich die Mitglieder der Kerwejugend um 19.30 Uhr am Sportplatz. Der Baum wird mit seinen bunten Bändern weithin sichtbar das Fest anzeigen. Ab 21 Uhr gibt es dann Rockmusik mit der Band Spit im Festzelt am Sportplatz.

Morgen (Samstag) steht das Programm im Zeichen des Kerwetanzes. Dazu wird die Band Pink Panthers erwartet. Die Kerwepärchen werden den Tanzabend um 20 Uhr eröffnen.

Am Sonntag, 14. August, treffen sich die Gruppen und Musikzüge zur Aufstellung des Kerwezugs am Schiffersacker ab 13.45 Uhr. Der Zug führt durch die Nibelungenstraße und das Wohngebiet Heidenfeld und „Am Teufelsbach“ zum Sportplatz. Für den Umzug wird die B 47 für rund eineinhalb Stunden gesperrt, davon betroffen ist auch der Linienbusverkehr.

Live-Musik mit Rico Bravo

Am Sportplatz werden anschließend Kerweparrer Florian Geschwind und Mundschenk Bianca Jäckel den Elmshäusern den Spiegel vorhalten. Die dürfen sich auf einige kurzweilige Geschichten freuen. Kerwekönigin Chantal Scheppers wird das Geschehen begleiten. Rico Bravo gibt ab 17 Uhr ein Live-Konzert.

Die Kerb klingt am Montag, 15. August, aus. Bei der Feuerwehr im Heidenfeld ist ab 10.30 Uhr Frühschoppen. Die Kerwejugend lädt dann für 18 Uhr zum Dämmerschoppen an das Rathaus ein. jhs