Elmshäuser Wanderer auf dem Höhenweg

Elmshausen. Nach langer Pause traf sich die Wandergruppe im TSV Elmshausen zu einem Neustart. Eine große Wanderschar war zusammengekommen. Bei der ersten Tour wurde auf die aktuellen Corona-Regeln geachtet, die Umarmungen vielen aus.

Nach einer kurzen Begrüßung ging es los in Richtung Striethteich. Hier lud eine Wanderin zu einem kleinen Begrüßungstrunk auf ihr Anwesen ein. Anschließend ging es hoch zum Selterswasserhäuschen und am Friedensmal vorbei. Auf dem Höhenweg führte der Weg weiter. Eine kleine Gruppe Wanderer kehrte dann über den Wingertsberg zurück zum Vereinsheim. Die meisten aber liefen weiter durch den Wald und dann die Walkmühle hinunter. Hier war eine kurze Strecke durch starken Regen kurz zuvor noch recht feucht und etwas rutschig. Generell aber war es ein angenehmer Wanderweg der nach Elmshausen zurückführte.

Unter dem Zeltanbau am TSV Elmshausen am Sportplatz trafen sich die Wanderer zur Einkehr, wo für Getränke und Essen gesorgt wurde. Die Freude, sich nach so langer Zeit wieder einmal zu sehen, sich auszutauschen und zu plaudern war groß. Die gemeinsame Zeit und das gesellige Beisammensein standen bei dieser ersten Wanderung im Vordergrund.

Nächste Tour am Sonntag

Am kommenden Sonntag, 8. August, treffen sich die Wanderer um 13 Uhr wieder am TSV-Vereinsheim, um zur nächsten Tour aufzubrechen. Wohin die Wanderung führt, wird kurzfristig entschieden. Und es wird nur gewandert, wenn die Pandemie-Lage es zulässt. red

