Elmshäuser Kommunalpolitiker Wilhelm Arnold wird morgen 80

Der frühere Beigeordnete der Gemeinde Lautertal, Wilhelm Arnold, aus Elmshausen feiert morgen (Sonntag) seinen 80. Geburtstag. Arnold war zwölf Jahre lang Mitglied des Lautertaler Gemeindevorstandes, bevor er 2001 – gegen seinen Willen – von seiner Partei nicht mehr aufgestellt wurde.

© Dietmar Funck, Bergstraesser Anz

Schon 1964 war er aus einer Familientradition heraus in die SPD eingetreten. 1982 wurde er Vorsitzender der Partei in Elmshausen. In der Folge erlebte die Sozialdemokratie dort eine Hochzeit. Die Zahl der Mitglieder stieg stark an, außerdem glänzte die Partei mit guten Wahlergebnissen. Nach seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik gehörte Wilhelm Arnold für einige Jahre dem Kreisseniorenbeirat an.

Auch bei den Elmshäuser Vereinen war der Jubilar aktiv. 1996 übernahm er den Vorsitz der VdK-Ortsgruppe Elmshausen-Wilmshausen. Mit der Einführung von Sprechstunden und der Organisation von Ausflügen brachte Arnold neues Leben in die Gruppe. Seit 60 Jahren ist Arnold Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr; er war früher auch selbst Brandschützer. Außerdem widmete er sich dem Chorgesang und war ein Vierteljahrhundert lang im mittlerweile aufgelösten Gesangvereins Frohsinn Elmshausen aktiv. tm/Bild: Funck