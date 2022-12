Eiskristallabend beim OMC

Reichenbach. Für heute, Samstag, 3. Dezember, ist der erste Eiskristallabend des Odenwälder Motorsport-Clubs (OMC) Reichenbach geplant. Der Verein gestaltet diesmal seine Jahresabschlussfeier im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach anders. Bei der Namensgebung orientierte sich der Vorstand an den legendären Eiskristall-Treffen der 80er und 90er Jahre. Damals lud der Verein Motorradfahrer im Winter an sein Vereinsheim im Höllacker ein.

Außer viel Geselligkeit gab es damals auch eine große selbstgebaute Eisbar. Für solch eine winterliche Theke wird der Schnee wohl diesmal nicht ausreichen, aber dennoch möchte der OMC seinen Mitgliedern und Freunden im Eingangsbereich des Traube-Hofs warme und kalte Getränke sowie kleine Speisen anbieten.

Es gibt Musik und ein kleines Unterhaltungsprogramm nicht fehlen. Bei einem Gaudi-Biathlon können die Gäste ihre Geschicklichkeit und Zielsicherheit testen.

Der Beginn des Eiskristallabends ist um 20 Uhr. red