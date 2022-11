Einsatz der Reichenbacher Vogelschützer im Wald

Reichenbach. Jede Menge zu tun gab es bei einem Arbeitseinsatz im Lehrgehölz der Reichenbacher Vogelschutzgruppe. So wurde das Vereinswappen an der Giebelwand der Schutzhütte ausgetauscht. Ferner wurden das Brennholzlager aufgeräumt, abgebrochene Äste beseitigt und Brennholz für den Winter gesägt. Dank der von Ehrenmitglied Dieter Oster zur Verfügung gestellten Wippsäge ging diese Arbeit gut von der Hand. Insgesamt waren an dieser Aktion mit dem Vorsitzenden Jan-Niklas Gehbauer fünf Helfer beteiligt, die sich zum Abschluss mit einem Imbiss stärkten. koe/Bild: Gehbauer

