Lautertal. Mit dem Lautertaler Haushalt für 2021 hat sich der Jugendrat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung befasst. Die Zusammenkunft in der Heidenberghalle fand unter Einhaltung der Corona-Regeln statt und war gut besucht. Neben Jugendpflegerin Aster Walter und Peter Schuster nahm auch Bürgermeister Andreas Heun teil. Den Vorsitz hatte Carolin Bohn inne. Schuster ging zu Beginn auf einige Punkte im Haushaltsplan ein. Der Jugendrat nahm das Zahlenwerk zur Kenntnis und hatte keine Einwände und Ergänzungen dazu.

Aufgrund der Stellenkürzung von 50 Prozent mussten die Angebote für de Jugend entsprechend schrumpfen. Die Ferienspiele seien zwar nach wie vor im Plan, doch man gehe auch hier von einer Kürzung der Gesamtdauer aus. Bereits die Öffnungszeiten des Jugendzentrums wurden gekürzt. Weggefallen sind durch die drastische Kürzung (wir berichteten) wichtige Beratungstermine, das Anti-Mobbing-Projekt, der Selbstbehauptungskurs und die Bandprojekte. Ebenso Medienpädagogik, Bildungsreisen und musische Förderung.

Virtuelle Beratungen möglich

Als nächsten Punkt hatte der Jugendrat die beiden geplanten Bänke an der Lautertalhalle inklusive eines Tisches auf der Agenda. Für dieses geplante Projekt sowie für die Verschwisterungsbank sind im Haushaltsplan 7500 Euro veranschlagt. Aufgrund der bisher ermittelten Kosten für beide Objekte würde dieses Geld nicht reichen. Daher reduzierte sich der Jugendrat bei diesem Punkt auf zuerst einmal auf eine Bank an der Lauterhalle.

Vom Verschönerungsverein hatte man erfahren, dass die Bänke quasi als Bausatz zu bekommen seien, der Tisch aber nicht. Dieser würde als Maßanfertigung die eigentlich eingeplanten Kosten erhöhen. Aus diesen Gründen verzichtete man nach aktuellem Stand auf eine weitere Bank und einen passenden Tisch dazu.

Für die Verschwisterungsbank hatte man bereits einen Standortfavoriten in Raidelbach im Blick. Dieser befindet sich aber in privater Hand und das müsse noch abgeklärt werden. Auch für diese Bank schaute man sich bereits um und versuchte die Kosten möglichst genau in Erfahrung zu bringen.

Für das Material der Bank rechnet der Jugendrat mit einer Summe in Höhe von rund 4000 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für die Betonplatte, Befestigung und die nötigen Baggerarbeiten. Hierfür gibt es noch keine konkreteren Zahlen. Die aktuell noch offenen Details geht der Jugendrat demnächst an und bleibt am Ball.

Aufgrund der aktuellen Lage was Versammlungen in der Öffentlichkeit betrifft, wurde angeregt die Geschäftsordnung des Jugendrats zu ändern. Dann könnten künftig Versammlungen auch virtuell abgehalten werden, die nach heutiger Geschäftsordnung zwingend als Präsenzveranstaltung durchgeführt werde müssen. Dem Antrag auf Änderung stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Jugendliche wollen Älteren helfen

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes kam erneut das Gießen von Gräbern auf den Tisch, das der Jugendrat im vergangenen Jahr angeregt hatte. Dabei ging es darum, dass Jugendliche für ältere Mitbürger das Gießen der Gräber während der Sommermonate übernehmen könnten, wenn die älteren Menschen selbst, deren Familien oder Verwandte die Aufgabe nicht übernehmen können. Dieses Thema ist ebenfalls nicht vergessen und derzeit erneut im Gespräch.

Der Jugendrat in Lautertal wurde in Vergangenheit schon oft für sein Engagement und die vielen Projekte, die er während der letzten Jahre zum Laufen gebracht hatte, von allen Seiten sehr gelobt.

Mit den umgesetzten Projekten haben sich die Lautertaler Jugendlichen nicht nur für die eigene Altersgruppe ins Zeug gelegt, sie haben auch für die Bereicherungen des Ortsbildes und -geschehens gesorgt, von denen auch Menschen profitieren, die jenseits der 25 oder 30 Jahre sind. Dies betrifft aktuell unter anderem die beiden geplanten Bank-Projekte.

Wer als Unternehmen oder Privatperson die Arbeit des Jugendrats in Form von Sach-, Material- oder Geldspenden unterstützen möchte, kann sich bei Aster Walter oder Peter Schuster (Rathaus) melden.