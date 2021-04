Eine britische Schiffsflagge als Geschenk

Lautertal. Zweifellos war die Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunden auf dem Reichenbacher Marktplatz am 2. Mai 1981 der Höhepunkt der dreitägigen Feierlichkeiten zur Besieglung der Partnerschaft zwischen Lautertal und Radlett (England, Vereinigtes Königreich). Eine große Delegation war aus Radlett angereist. Ebenso einige Vertreter aus dem französischen Jarnac, das später ebenfalls zur Lautertaler Partnergemeinde wurde.

Das Programm war nur dank zahlreicher Helfer und engagierter Bürger zu bewerkstelligen. Letztere hatten die Gäste in ihren Häusern aufgenommen. Die Gesamtorganisation lag in den Händen des im Juni 1980 gegründeten Lautertaler Verschwisterungsvereins APEG. Den Auftakt bildete eine Sternwanderung aus den einzelnen Ortsteilen zum Maifest des Schützenvereins Reichenbach.

Schneefall in der Nacht

Wegen nächtlichen Schneefalls musste die eine oder andere Route verkürzt werden, da Bäume unter der Schneelast auf den jungen Blättern umgestürzt waren und Wege versperrt hatten. Die Gäste waren mit ihren Gastgebern vom Odenwaldklub, Sportvereinen, Vogelschutzgruppen und Vertretern des Forstamtes geführt worden.

Im Schützenhaus begrüßte die Jagdhornbläsergruppe Sankt Hubertus Bergstraße die Wanderer musikalisch. Nach verschiedenen Grußworten von Lautertals Erster Beigeordneten Peter Bauer, dem Vorsitzenden des Aldenham Parish Councils, Harry Rawlings und Jarnacs Bürgermeister Maurice Voiron sowie dem Bundestagsabgeordneten Carl-Otto Lenz hieß der damalige Vorsitzende des Schützenvereins Reichenbach, Karl Kaffenberger, die Gäste willkommen. Der Vorsitzende des Lautertaler Verschwisterungsvereins, Helmut Lechner überreichte dem Wetter entsprechend vom BA gestiftete Regenschirme. Musik servierte Gerhard Pfeifer.

Bei den am 1. Mai stattfindenden Veranstaltungen der Gewerkschaft in der Röderhalle am Felsenmeer übermittelten Gewerkschaftsvertreter aus Radlett und Jarnac Grußbotschaften. Dabei erhielt Arthur Sketchley, Mitglied der Gewerkschaft UCATT heftigen Applaus, als er die Abkürzung des Gewerkschaftsbundes DGB als Verbindung der Nationen Deutschland (D) und Großbritannien (GB) interpretierte. Reginald Feldwick, Mitglied der ETU verlas ein Schreiben seines Gewerkschaftssekretärs John Baldwin und überreichte zwei Kunstdrucke. Bürgermeister Maurice Voiron aus Jarnac ging auf die Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Arbeit ein, die die Würde und Freiheit des Arbeiters erst wieder hergestellt habe.

Zu einer Verschwisterungsparty hatten APEG Lautertal und die Gemeinde in die Festhalle in Lautern eingeladen. Dort wurde das Programm von einem deutsch-englischen Quartett eröffnet, mit Elisabeth und Karen Kerslake (Viola und Geige) sowie Dan und Amos Fahlbusch (Cello und Geige), die drei Sätze von Haydns Opus 54 Nummer 1 darboten. Tanz- und Unterhaltungsmusik lieferte der Posaunenchor Gadernheim und die Desperados.

Wie zu jeder Feier gehörte auch hier die Überreichung von Geschenken dazu. So dankte der Beigeordnete Bauer der Volksbank Lautertal für die Übernahme der Kosten zur Neuanpflanzung der Verschwisterungs-Linde auf dem Reichenbacher Marktplatz. Die Sparkasse Bensheim überreichte die ersten Exemplare aus ihrer Zinnbecherserie mit Lautertaler Motiven an die Bürgermeister aus Radlett und Jarnac sowie an APEG und an RAIFA, den Verschwisterungsverein in Radlett.

Rawlings überbrachte im Namen seiner Gemeinde eine geschliffene Rosenschale. Die Gemeinde Lautertal beschenke Radlett mit einem Dekorteller. Der Verschwisterungsverein RAIFA überreichte an d die APEG eine britische Schiffsflagge, während sich APEG mit einem Odenwälder Keramikteller und einer Schallplatte der Volksmusikgruppe Lautertal revanchierte. Eine Kiste Cognac steuerte Jarnacs Bürgermeister Voiron zur Verschwisterung mit Radlett bei.

Mit einem deutsch-englischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach begann der letzte Tag der Verschwisterungsfeier in Lautertal. Den Abschluss des Wochenendes bildete die Enthüllung einer Verschwisterungstafel am oberen Ortsausgang von Gadernheim. Dazu lieferte der Fanfarenzug der Feuerwehr Reichenbach den musikalischen Rahmen. koe