Ernsthofen. Bereits am vergangenen Samstagabend rückte eine Weinhandlung in der Herrngartenstraße in Ernsthofen in das Visier Krimineller. Die Polizei hofft dazu jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher zwischen 19 und 22 Uhr in das Geschäft. Dort erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. pol