Reichenbach. Unbekannte sind am Dienstag in der Zeit zwischen 5.30 und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus am Falltorweg in Reichenbach eingebrochen. Die Täter gelangten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei über eine Terrassentür ins Haus. Ihnen fiel dort unter anderem Schmuck und Geld in die Hände. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Hinweise an die Polizei in Heppenheim (Tel.: 06252 / 7060)