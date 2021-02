Elmshausen. „Schreib Flugbegleiter. Was ein Purser ist, weiß doch kein Mensch.“ Diesen Ratschlag gab das Lautertaler CDU-Urgestein Erich Sauer dem Spitzenkandidaten seiner Partei bei der Kommunalwahl, dem 40-jährigen Carsten Stephan (BILD: CDU) aus Elmshausen, mit. Deshalb wird „Flugbegleiter“ auf dem Stimmzettel stehen. Tatsächlich ist Stephan Purser, also der Chef der Frauen und Männer, die im Passagierraum eines Flugzeuges für Sicherheit und Service zuständig sind und im Fachjargon „Cabin Crew“ genannt werden.

Nach dem Abitur reiste Carsten Stephan ein Jahr lang durch Australien und Neuseeland. Die Reise finanzierte er mit Gelegenheitsarbeiten. Als Eisverkäufer hatte er seinen Stammplatz vor der New South Wales Art Gallery in Sydney. © Stephan

AdUnit urban-intext1

Damit im Notfall jeder Handgriff sitzt, muss Stephan jedes Jahr eine Emergency-, also Notfall-Schulung für jedes Flugzeugmuster absolvieren. An Bord ist er für die Dokumentation aller Abläufe verantwortlich und auch für die Einhaltung der Corona-Regeln im Passagierraum. Da sind auch Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen gefragt.

Zur Person Carsten Stephan ist 40 Jahre alt, stammt aus Großniedesheim in der Pfalz und lebt mit seinem Partner Dennis Hinzpeter in Elmshausen. Nach der Realschule absolvierte er in Mannheim eine Ausbildung zum Bankkaufmann und machte dann sein Fachabitur in Ludwigshafen an der Berufsbildenden Schule 2. Anschließend legte er ein Work-and-Travel-Jahr ein, wurde danach zunächst Flugbegleiter und später Purser. Seine kommunalpolitische Laufbahn begann 2011 im Ortsbeirat von Elmshausen. Sowohl in der vorigen als auch in der laufenden Wahlperiode zog er als Nachrücker in die Gemeindevertretung ein. 2018 wurde er zum Ortsverbandsvorsitzenden der CDU Lautertal gewählt. Er ist Mitglied im Verschönerungsverein und in der Freiwilligen Feuerwehr Elmshausen. ppp

Wegen des geringen Flugaufkommens ist Carsten Stephan derzeit auf Kurzarbeit. Fliegt er aber doch einmal, dann diktiert Corona die Bedingungen: Im Januar musste er die beiden Tage seines Aufenthalts in Johannesburg in Hotelquarantäne verbringen. Nach der Rückkehr war ein Corona-Antigentest fällig.

Auch am Boden kümmert sich der Kommunalpolitiker um andere Menschen: In seinem Minijob als Betreuer in einem Seniorenheim trägt er stets Schutzkleidung und Maske. Auch dort wird er regelmäßig auf Corona getestet. Unter diesen Bedingungen fällt es schwer, die persönliche Nähe aufzubauen, die die alten Menschen brauchen.

AdUnit urban-intext2

Stephan hat in doppelter Hinsicht sein Hobby zum Beruf gemacht, denn außer dem Umgang mit Menschen ist das Reisen seine größte Leidenschaft. Deshalb tingelte er nach der Schule ein Jahr lang mit Bus, Zug und Flugzeug durch Australien und Neuseeland, wohnte in Hostels und verdiente sich Geld mit Gelegenheitsjobs, unter anderem als Eisverkäufer in Sydney.

Stephan spricht fließend Englisch und Spanisch, bereiste unter anderem Botsuana, Peru, Bolivien und Südostasien. „Reisen öffnet den Horizont“, sagt er, und: „Man weiß dadurch die Infrastruktur in Deutschland wertzuschätzen.“ In den Odenwald verschlug es den gebürtigen Pfälzer, weil er in Elmshausen seine Traumwohnung fand. Als Spross einer Landwirtsfamilie, Naturliebhaber und Hobbygärtner wollte er dem ländlichen Raum treu bleiben. Und etwas näher dran am Frankfurter Flughafen als in der Pfalz war er auch noch.

AdUnit urban-intext3

„Ich muss immer raus“, sagt er. Im Lautertal lasse es sich gut mountainbiken und joggen. Seine Lieblingsplätze sind die Gegend um den Hohenstein und die Kuppe oberhalb des Fürstenlagers. Dort könne man auch schon mal einen Sonnenuntergang genießen.

AdUnit urban-intext4

Seinen Lebenspartner Dennis Hinzpeter hat er beim Sport kennengelernt und gleich für die Kommunalpolitik vereinnahmt: „Du wählst sowieso CDU, da kannst du auch bei uns mitmachen.“ Hinzpeter steht auf Platz 13 der CDU-Liste für die Gemeindevertretung und auf Platz drei für den Ortsbeirat Elmshausen.

Auch Kandidat für den Kreistag

Carsten Stephan war früh politisch interessiert: „Ich habe mit 13 schon Bundestagsdebatten auf Phoenix geschaut.“ Als er nach Elmshausen kam, wurde dort gerade der Bau eines Krematoriums diskutiert. „Da bin ich mit vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch gekommen“. Die SPD, so habe er damals empfunden, „saß auf einem sehr hohen Ross“. Er habe gemerkt: „Wenn Du was verändern willst, musst Du den Arsch hochkriegen.“ Sein politischer Ziehvater Karl Kauer habe ihn schließlich zur CDU gebracht. Der erzähle heute noch, „dass er eine Flasche Weißwein gebraucht hat, bis ich unterschrieben habe“.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland schätzt er sehr: „Sie hat mich von Anfang an begleitet.“ Die Arbeit von Landrat Christian Engelhardt wolle er ebenfalls unterstützen. Als CDU-Bundesvorsitzenden hätte er am liebsten Norbert Röttgen gesehen, den er auf einem Flug kennengelernt hat.

Carsten Stephan kandidiert auch für den Kreistag, weil „viele Entscheidungen im Kreis uns unmittelbar auch in der Gemeinde betreffen“. An der Kommunalpolitik reize ihn besonders, dass ihn die Entscheidungen unmittelbar betreffen. „Lieber Mitmachen statt Motzen“ ist sein Motto.

Übrigens: „Purser“ kommt aus dem Englischen und bedeutete ursprünglich „Zahlmeister“. Der Chefsteward ist auch dafür verantwortlich, dass an Bord die Kasse stimmt. Ein geschultes Auge für die Finanzen könne auch in der Lautertaler Gemeindevertretung nicht schaden.