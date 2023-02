Ein Treffpunkt für gesellige Stunden

Reichenbach. „Ein Tag mit Freunden, leckerem Essen und Trinken, das ist ein guter Tag!“ war auf den Servietten der einladend gedeckten Tische zu lesen. Besser kann man die Idee nicht beschreiben, die der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach mit dem neu geschaffenen Mittagstisch unter dem Motto „Hereinspaziert, sei unser Gast“ ab sofort jeden Mittwoch verfolgt.

In Anlehnung an das bereits seit mehreren Monaten donnerstags in der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen bestehende Angebot „Keiner bleibt allein“ soll sich diese schöne Idee jetzt jeden Mittwoch von 12 Uhr bis 14.30 Uhr auch in Reichenbach etablieren.

Jeder ist willkommen

Für die Organisation und die Küche zeichnet Daniela Jahn aus Kolmbach verantwortlich. Unterstützt wird sie von Gemeindepädagogin Heide Dahl und von Lissy Meckel aus Gadernheim. Zur Mittagszeit trafen dann auch schon die ersten Gäste im Gemeindehaus ein, um sich von dem neuen Angebot ein Bild zu verschaffen – darunter auch Pfarrer Jan Scheunemann, die Vorsitzende des Kirchenvorstands Ingeborg Eichhorn und Lautertals Bürgermeister Andreas Heun.

Zum Auftakt am Aschermittwoch konnten sich die Gäste den eingelegten Hering schmecken lassen. Dazu gab es frisch geschälte Pellkartoffeln. Auch Hausmacherwurst stand auf dem ersten Speiseplan. Hungern musste also niemand. Für die Leckermäuler gab es zum Nachtisch sogar noch rote Grütze mit Vanillesoße und selbst gebackenen Kuchen.

Auch wenn die Anzahl der Besucher zum Auftakt noch etwas spärlich ausfiel, zeigten sich die Organisatorinnen optimistisch, dass sich das bei den zukünftigen Treffen ändern wird. Denn das mit kurzer Vorlaufzeit organisierte erste Treffen muss sich erst einmal herumsprechen. In Beedenkirchen war es beim Auftakt ähnlich. Inzwischen nutzen dort 25 Stammgäste regelmäßig dieses Angebot. Dabei geht es den Organisatoren nicht in erster Linie um die Abgabe eines kostenlosen Mittagessens, sondern darum, bei einer gemeinsamen Mahlzeit miteinander ins Gespräch zu kommen, wie die Organisatorinnen betonen. „Wer Geselligkeit sucht, ist hier genau richtig!“ Dabei richtet sich das Angebot nicht ausschließlich an Senioren, sondern jedermann ist herzlich willkommen, der nach einem Anlaufpunkt für nette Gespräche sucht.

Info: Wer jetzt Appetit bekommen hat und zukünftig mittwochs nicht alleine, sondern in netter Gesellschaft essen möchte, wendet sich – um besser planen zu können – am besten zunächst an Daniela Jahn (Tel.: 0176 /30764427). Aber auch spontane Gäste sind herzlich willkommen.