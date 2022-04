Ein neuer Vorsitzender für die SPD-Lautertal

Lautertal. Der neue Vorsitzende der SPD-Lautertal heißt Wolfgang Helfrich. In der Jahreshauptversammlung, die am Donnerstagabend in der SSV-Gaststätte Am Felsenmeer stattfand, wurde der 66-jährige Sparkassenbetriebswirt aus Elmshausen von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Der erfahrene Kommunalpolitiker – aktuell ist er Beigeordneter im Gemeindevorstand - ist seit 49 Jahren SPD-Mitglied und gehörte dem Parteivorstand bereits 16 Jahre an. Helfrich ist zudem in seiner Freizeit seit 47 Jahren Fußball-Schiedsrichter und führt seit 26 Jahren die Kasse im Kreisfußballausschuss. red

