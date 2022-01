Ein neuer Platz für die Stolpersteine

Elmshausen. Gemeinsam mit den Bürgern aus Elmshausen und Lautertal und dem Gast Ryan Lilienthal aus den USA, der ein Nachkomme einer von den Nazis ermordeten jüdischen Familie aus Elmshausen ist, soll im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Lautertal an die verschleppten Juden aus Elmshausen und der Gemeinde Lautertal gedacht werden. In der jüngsten Ortsbeiratssitzung stellte Frank Maus, Lehrer und Mitwirkender der Geschichtswerkstatt der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim die geplante Veranstaltung vor.

Wenn es die Corona-Lage zulässt, sollen am 18. März am Rathaus-Platz in Elmshausen zwei Bäume gepflanzt und Stolpersteine verlegt werden. Das Datum wurde gewählt, weil am 18. März 1942 die Juden aus Reichenbach und Elmshausen zunächst nach Bensheim und dann nach Darmstadt gebracht wurden. Gesammelt ging der Weg zu den Vernichtungslagern in Richtung Polen. „Mina Israel, geborene Oppenheimer, wollte ihre Heimat nicht verlassen“, erinnerte Maus. Zwei ihrer Brüder verloren ihr Leben im Ersten Weltkrieg, ein weiterer Bruder ist nach Amerika ausgewandert. Mina Israel, ihr Mann Theodor und ihr Sohn Walter blieben in Elmshausen, bis sie das Dorf verlassen mussten. Den Holocaust überlebten sie nicht.

Schüler bringen sich ein

Mit diesem Thema hat sich die Geschichtswerkstatt der Geschwister Scholl Schule beschäftigt und unterstützt nun die Veranstaltung. Die Geschichtslehrerin Nikola Kratzmann für die 10. Haupt/und Realschule kümmert sich um das Pflanzen zweier Bäume, darunter ein Maugelsbaum (eine Birnensorte) auf dem Rathaus-Platz.

Die Schüler des gymnasialen Zweiges beschäftigen sich mit ihrem Lehrer Maus mit dem Thema „Heimat“. Sie wissen um die Bedeutung der Stolpersteine, die in vielen Orten schon gesetzt worden sind. In Elmshausen befanden sich Stolpersteine zum Erinnern an die Familie in der Nähe des Radlett-Platzes, wurden aber vor den Straßenbauarbeiten entfernt und sicher aufbewahrt. Nun sollen diese Stolpersteine ebenfalls am Rathaus-Platz gesetzt werden.

„Erinnerung ist wichtig“, unterstrich in der Sitzung Bürgermeister Andreas Heun, „die Gemeinde ist für jede Initiative aus der Bürgerschaft dankbar“. Als gute Idee werteten auch die Ortsbeiratsmitglieder Tobias Pöselt und Claudia Czyert die geplante Veranstaltung, verwiesen aber auch auf die Corona-Lage. Daher soll in einer Sitzung am 21. Februar, je nach Stand der Dinge, endgültig entschieden werden, ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Während der eine Platz in der Ortsmitte von Elmshausen eine besondere Bedeutung bekommen soll, wird ein anderer Platz sich verändern. Eine gut hundert Jahre alte Kastanie auf dem Radlett-Platz muss nach einer Kontrolle durch einen Fachmann gefällt werden. Das wird nicht allen Elmshäusern gefallen, besonders nicht denen, die als junge Menschen unter diesem Baum bei der Kerb getanzt haben. Die Kastanie schmückte einst das Gasthaus „Zur Sonne“, welches vor einigen Jahren abgerissen wurde. Nun wird auch der Baum zur Geschichte werden, wurde in der Sitzung informiert. „Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht muss der Baum gefällt werden, er ist krank“, bedauert auch Ortsvorsteher Walter Kirschbaum. Es neuer Baum soll auf dem Platz gepflanzt werden, so die Planung.

Zu besprechen war in der Sitzung auch der Haushaltsplan-Entwurf 2022. Bürgermeister Heun stellte den Stand des Zahlenwerkes vor, wobei er über die gelungenen Entschuldungsprogramme berichtete. Dank der Bürgerschaft konnte wir 2020 die Schutzschirmvereinbarung erfüllen“, sagte er. Seit 2021 und voraussichtlich auch in werden keine Kassenkredite mehr benötigt, um die Verbindlichkeiten zu erfüllen. Die „kleine coronabedingte Talsohle konnte ausgeglichen werden“.

Somit wird die Gemeinde in 2022 „eine schwarze Null“ schreiben und kann sich nun auf die Investitionen für die Wasserversorgung, die Kinderbetreuung, den Straßenbau, für Einrichtungen und den Brandschutz kümmern. „Nicht alles wird erfüllbar sein“, so Heun. Das Ziel sei es, den Hebesatz für die Grundsteuer B nach und nach abzusenken. Damit kann sich eine Gebührenerhöhung im Bereich Wasser/Abwasser für die Bürger kostenneutral gestalten. Für die Gemarkung Elmshausen finden sich im Haushaltsplan Vorhaben wie den Bau des neuen Kindergartens für Lautertal und den Brandschutz und in die Sanierung des Rathauses ist schon Geld geflossen. Nach den Beratungen nahmen die Vertreter des Ortsbeirates den Haushaltsplan zustimmend zur Kenntnis.

