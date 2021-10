Ein neuer Brunnen für den Marktplatz in Reichenbach

Eine außergewöhnliche Aktion des Verschönerungsvereins Reichenbach war die Neuerrichtung des Marktbrunnens. Nach dem Vorstandsbeschluss, aus Vereinsmitteln einen neuen Brunnen mit verschiedenen Möglichkeiten des Wasserschöpfens zu bauen, begannen die Abrissarbeiten an der alten Anlage und die Vorbereitungen zum Neubau.

Dieser habe pandemiebedingt länger als geplant gedauert, berichtete die Vorsitzende Simone Meister. So sei der Verein überglücklich gewesen, als am 18. Juli der neue Brunnen eingeweiht werden konnte. Mit zahlreichen Grußworten und kirchlichem Segen wurde das neue Stück getauft. Der Spinnkreis hatte die Veranstaltung musikalisch gestaltet. Allen Beteiligten an dem Projekt danke die Vorsitzende ganz besonders. Meister bedankte sich bei Ruth Eckel, die die Pflege des neuen Brunnens übernommen hat. koe