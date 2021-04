Ein Lied über zwei traurige Impf-Spritzen

Reichenbach. Die beiden Injektionsspritzen mit den Namen „Astra“ und „Zeneca“ sind traurig: Keiner will sie mehr haben. Sie müssen weiter im Tiefkühlschrank frieren, obwohl sie doch so gerne helfen würden. Auf dem Internet-Kanal Youtube erzählt jetzt ein Kinderlied mit Zeichentrick-Animation diese Geschichte. Der Reichenbacher Architekt Christoph Turetschek hat darin mit seiner Nichte Louisa Heiser das Impf-Dilemma ungezwungen verarbeitet. Wie in tausenden anderen Familien wurde die Corona-Impfung auch im Hause Turetschek diskutiert.

Musik-affine Nichte

Als bei einer Autofahrt mit Frau und Kindern gerade die neueste Hiobsbotschaft zum Impfstoff von Astra-Zeneca im Radio lief, kam die spontane Idee auf, das Thema von der heiteren Seit zu beleuchten. „Das Lied soll einfach Freude machen bei all den tristen Nachrichten“, sagt der Urheber. Seine Nichte Louisa ist praktischerweise nicht nur Musik-affin, sondern schreibt auch im Zusammenhang mit ihrem Beruf Liedertexte. Die 24-jährige ist staatlich anerkannte Bühnendarstellerin und trainiert gerade für ihre Rolle als Dionne im Musical „Hair“ beim „DasDaTheater“ in Aachen. Im Sommer soll es Open-Air-Aufführungen geben.

Als sie über Ostern die Turetscheks besuchte, dauerte es nicht lange, bis der passende Text zur Melodie von „Tausendmal betrogen“ im sprichwörtlichen Kasten war. Dank Turetscheks Zeichentalent waren flugs ein paar passende Skizzen aufs Papier gebracht. Er fotografierte die Skizzen mit dem Handy und bastelte mit dem Präsentationsprogramm „power point“ einen einfachen Zeichentrickfilm mit zwei tanzenden, singenden Spritzen und dem Virus als „DJ Coro“. Louisa Heiser hat praktischerweise in ihrer Wohnung ein kleines Tonstudio. Dort sangen sie und ihr Onkel in drei, vier Stunden den Text ein.

Die Tonspur dazu hatte Louisas Bekannter Florian Guldan gemixt. Weil alle Freunde das Lied hören wollten, erstellten Turetschek und seine Nichte den eigenen Youtube-Kanal „Die Turis“. 275 mal wurde der Link inzwischen angeklickt. Bis auf ein paar „Likes“ – als „Gefällt mir“-Angaben – gab es bisher keine Reaktion.

Nicht die erste originelle Idee

Der Autor des Impfsongs ist der Überzeugung, dass die Impfkampagne vorangetrieben werden muss. Seine Frau Miriam hat als Lehrerin bereits die erste Dosis des Impfstoffs von Biontech und Pfizer erhalten. Ihre Impfung hatte sich um ein paar Tage verzögert, weil das Astra-Zeneca-Vakzin mittlerweile nicht mehr an ihre Altersgruppe verimpft wird. Er selbst muss als 45-jähriger noch etwas warten.

Der Song war nicht die erste originelle Idee in der Familie Turetschek. Der Familienvater hatte im vergangenen Winter für seine Kinder einen Skilift hinter dem Haus seiner Eltern in Gadernheim gebaut. Darüber wurde nicht nur in dieser Zeitung berichtet, sondern auch in der „Hessenschau“ und im Frühstücksfernsehen eines Privatsenders.

Turetschek verfolgt mit der Veröffentlichung des Corona-Songs nach eigener Aussage kein Sendungsbewusstsein. Vielmehr habe er mit seiner Familie einfach den Spaß genossen, den die Aktion allen gemacht hat. Das Youtube-Video enthält dennoch eine klare Botschaft: „Aufziehn, pieksen, ramm uns einfach rein!“, singen die beiden Spritzen.

Info: Den Song der Familie Turetschek gibt es zu sehen unter https://www.youtube.com/watch?v=R-voib5lJKs im Internet.