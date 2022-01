Ein Leben lang in den Vereinen engagiert

Reichenbach. Viel für sein Heimatdorf Reichenbach getan hat Dieter Horn, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. In Anbetracht der zahlreichen Auszeichnungen im Laufe einer über 60-jährigen Tätigkeit bei der Reichenbacher Feuerwehr ist verständlich, dass sich Horn noch heute für alles, was mit Feuerwehr zu tun hat, interessiert. Der Ehrenvorsitzende und Hauptbrandmeister der Reichenbacher Wehr kann seinen Ehrentag pandemie-bedingt nur in kleinem Rahmen feiern.

Der Jubilar war von 1972 bis 1992 stellvertretender Gemeindebrandinspektor. Von 1973 bis 1998 leitete Horn als Wehrführer die Reichenbacher Feuerwehr. Von 1972 bis zu seinem feuerwehrtechnischen Ruhestand 1998 war er Ehrenbeamter der Gemeinde Lautertal. Seinem hohem persönlichen Einsatz ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses (1981) in Reichenbach zu verdanken. Nach seinem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst führte er weitere fünf Jahre die Kasse des Feuerwehrvereins.

Dieter Horn feiert heute seinen 80. Geburtstag. © Koepff

Für seine Verdienste in der Feuerwehr erhielt Horn eine Fülle von Ehrungen und Auszeichnungen, so das Hessische Brandschutzehrenzeichen in Silber (1985) und Gold (2000), das deutsche Feuerwehrehrenzeichen in Silber (1987) und Gold (1994), das Bezirks-Feuerwehr Verbandsehrenzeichen in Silber (1999) und in Gold (2010).

Großen Zapfenstreich dargeboten

Durch sein Engagement in der Feuerwehrmusik ist er auch Träger des Hessischen Musikerehrenzeichens in Gold (1998). Von 1965 bis 2003 gab er als musikalischer Leiter den Ton beim Spielmanns- und Fanfarenzug sowie der Musikkapelle an. Mit Begeisterung erinnert sich Horn daran, dass es ihm zum 75-jährigen Bestehen der Reichenbacher Wehr 1967 gelang, beim Festkommers mit dem Spielmannszug den Großen Zapfenstreich darzubieten.

Der Kreis Bergstraße würdigte seine Verdienste um das Vereinsleben mit der Kreis-Ehrenplakette. Diese hat er sich nicht nur bei der Feuerwehr erworben, auch andere Vereine in Reichenbach unterstütze der Jubilar. So trat er 1957 dem TSV bei, 1960 der Feuerwehr, 1974 dem Verschönerungsverein, 1977 dem Männergesangvereins Eintracht (MGV) und 1986 der Vogelschutzgruppe. Mehrere Jahre leitete Horn den musikalischen Teil der Elferratstssitzungen des MGV Reichenbach.

Der gelernte Maschinenbautechniker war von 1965 bis 1998 bei Siemens in Bensheim beschäftigt. Aus Gesundheitsgründen musste er die mit seiner Frau Angelika ausgeübten Freizeitaktivitäten Ski- und Radfahren einstellen.

Dafür betätigt er sich mehr im Haushalt, da er gerne kocht. Fußball ist eine weitere Leidenschaft. So schaut er sich fast alle Spiele des Männer- und Frauenfußballs im TV an. Ferner ist er begeisterter Anhänger der Adler Mannheim, deren Heimspiele er derzeit wegen Corona nicht besuchen kann. koe