  Ein Fünftel des Strombedarfs kann selbst erzeugt werden

Auch private Hausbesitzer können eine Photovoltaik-Anlage auf ihren Dächern installieren lassen. Ansprechpartner ist Hans-Peter Dieter von der Solarberatung Bergstraße. Eine Anlage auf einem Familienhaus kann bis zu 13 000 Euro kosten. Wenn Stromspeicher gewünscht werden, wird es teurer. Allerdings sinken derzeit die Preise für die Speicher.

Eine Anlage ohne Speicher dient im Durchschnitt zu einem Fünftel dem Eigenbedarf; der überschüssige Strom wird ins Netz eingespeist. Je mehr Strom privat genutzt werden kann, umso schneller macht sich die Anlage bezahlt, im günstigen Fall kann das nach gut zehn Jahren so sein. Förderprogramme oder günstige Darlehen für den Bau einer Anlage auf einem Privathaus gibt es derzeit nicht, nur eine garantierte Einspeisevergütung für 20 Jahre.

Gemeinden können private und gewerbliche Projekte unterstützen, indem sie als Ansprechpartner fungieren oder Termine beim Solarberater vermitteln. Auch Vorträge könnten organisiert werden.

Die Stromgewinnung durch Sonnenlicht und Photovoltaik-Anlagen gehört zu den erneuerbaren Energien und ist Kohlendioxid-neutral. Obwohl der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch leicht gestiegen ist, ist die Nutzung von Gas und Mineralölen im Verhältnis gleichgeblieben. Einzig die Gewinnung von Energie durch die Atomkraft ist zurückgegangen.

Kohlendioxid gehört wie Methan und Lachgas zu den „Treibhausgasen“. Diese sorgen in der Atmosphäre für den Treibhauseffekt, der für die globale Erwärmung der Erde verantwortlich gemacht wird. Die Erwärmung der Erde geht mit Veränderungen des Klimas einher, was zu teils spürbaren Veränderungen in der Natur führt.

Schwankungen des atmosphärischen Kohlenstoffgehaltes hat es in der Erdgeschichte immer wieder gegeben. Sie waren jeweils nachweisbar mit teilweise deutlichen Klimaveränderungen und damit Einflüssen auf die Tier- und Pflanzenwelt verbunden.

Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert werden verstärkt fossile Brennstoffe eingesetzt. Dabei wird Kohlendioxid frei und gelangt zusätzlich in die Atmosphäre.

Ein Beispiel für eine Photovoltaik Anlage auf einem öffentlichen Gebäude ist die auf der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim. Hier haben sich Schüler dafür eingesetzt, dass sie installiert wurde. Die Energiegenossenschaft Starkenburg hat das Projekt umgesetzt. jhs