Ich wünsche den Austrägern des Bergsträßer Anzeigers, die kürzlich bei der Arbeit gestürzt sind, gute Genesung, falls noch nötig und möchte ein dickes Dankeschön an die Zusteller aussprechen.

Nicht nur bei Wind und Wetter, auch bei allen Corona-Regeln schaffen diese es, die Zeitung zuzustellen, und in 99 Prozent der Fälle so, dass sie am frühen Morgen schon da ist. Das ist super und ich hoffe, dass es bei den winterlichen Verhältnissen weniger Unfälle der Zusteller gibt.

Silke Böhmer-Oswald

Elmshausen