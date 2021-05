Ein bisschen Normalität in Dogliani

Dogliani. Über die Situation in Lautertals italienischer Partnerstadt Dogliani berichtet Tiziana Viglione, dass dieser Tage die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gelockert würden. Seit dem 29. April ist die Provinz Cuneo, zu der Dogliani gehört, in der „gelben Zone“. Dort treten auf Grundlage eines Dekrets der Regierung neue Regeln in Kraft. So ist es jetzt dem einzelnen erlaubt, sich mit bis zu vier Personen (Minderjährige nicht mitgerechnet) zu treffen. Man müsse jedoch um 22 Uhr zu Hause sein.

Die wichtigsten Neuheiten betreffen Schulen, Restaurants, Shows und Sport. Alle Grund- und Mittelschüler nehmen wieder am Unterricht teil. Viglione, Englischlehrerin an einer Mittelschule, freut sich, ihre Schüler wiederzusehen. „Fernunterricht hat viel geholfen, aber es ist kein System, an das Schüler und Lehrer gewöhnt sind“, sagt Tiziana. „Die Schüler und ich haben im vergangenen Jahr den Einsatz von Informationstechnologie stark verbessert, aber wir sind nicht auf einem Niveau, das ich für angemessen halte“.

Restaurants und Bars können zu Mittag- und Abendessen nur im Freien wieder geöffnet werden. Dazu ist natürlich gutes Wetter erforderlich. Der beliebte Kaffee (in Deutschland Espresso) darf nicht, wie meist üblich, an der Theke genossen werden. Man muss ihn entweder draußen oder unterwegs konsumieren. Im Restaurant dürfen höchstens vier Nicht-Mitbewohner an einem Tisch sitzen, wobei ein Abstand von einem Meter zwischen den Tischen vorgeschrieben ist.

Kontaktsport im Freien erlaubt

Mit einigen Einschränkungen könne man Kinos, Theater oder Konzerte besuchen, wenn vorbereitete Sitzplätze mit einem Meter Abstand vorhanden sind. Die maximal zulässige Kapazität betrage 50 Prozent der möglichen Besucherzahl, höchstens jedoch 500 Zuschauer drinnen und 1000 Personen im Freien. Das sei, so Tiziana, eine wichtige Nachricht für das „Multilanghe“ Kino, das wieder Filme in seinen drei Kinos zeigen könne. Dies sei auch eine gute Neuigkeit für die von vielen jungen Stadtmusikern gebildete Philharmonie „Il Risveglio“. Jedoch sei nicht bekannt, wie die Ausgangssperre diese Aktivitäten dort einschränken werde.

Wie Tiziana weiter berichtet, sind seit dem 29. April alle sportlichen Aktivitäten, einschließlich Team- und Kontaktsportarten im Freien gestattet. Die zahlreichen Radfahrer werden zurückkehren, um die Gegend in und um Dogliani zu erkunden. Tiziana freut sich darauf, wieder Radtouren mit ihrem Ehemann und einigen Freunden unternehmen zu können. Mannschaftssportarten und Meisterschaften wurden jedoch abgesagt, so dass die Fußball- und Volleyballmannschaften erst jetzt mit dem Training wieder neu starten. Man könne aber gegen Freunde in der Region spielen.

Mehr Impfungen

Mit diesen Maßnahmen soll das Vertrauen der Bevölkerung wieder hergestellt werden. Dazu gehörten auch die Impfungen, die sich in der Provinz Cuneo, wie im übrigen Italien, beschleunigten.

In Dogliani hoffe man, so Tiziana abschließend, auf verstärkte kommerzielle Aktivitäten, wenn womöglich im Sommer und im folgenden Herbst alles öffnen könne und viele Menschen während der Erntezeit in die Gegend kämen.

