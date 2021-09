Ein Biotop aus der Zeit des Kalten Krieges

Lautertal. Auf seiner Wunschliste hätte zusammen mit seiner Frau wieder Kanada als Reiseziel gestanden, doch auch im Jahr 2021 galten noch gänzlich geänderte Voraussetzungen für Fernreisen. So plante Bartl für das Frühjahr eine Wanderung mitten durch Deutschland, entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem sogenannten Grünen Band, einem Naturbiotop, entstanden „im Schatten“ von Zäunen und Wachtürmen.

Passionierter Fernwanderer

Der Lockdown verhinderte auch hierzulande zunächst sein Vorhaben. Das Wetter im Frühjahr / Sommer war für angenehme Wandertouren auch nicht immer das Erhoffte, sollten doch mit Ruhepausen und vielen Besichtigungen eingerechnet etwa 1400 Kilometer in knapp drei Monaten absolvierten werden.

Bartl ist ein passionierter Fernwanderer: 2013 wanderte er von Lautertal nach Santiago de Compostela – gut 5400 Kilometer hin und zurück. Nun, seit Anfang September unternimmt der der Lautertaler den Versuch, vom Drei-Ländereck nahe Hof in Bayern Richtung Ostsee zu laufen, auf einem Wanderweg, den es von der Ausschilderung gar nicht gibt und in einer Gegend, in der es den Menschen 40 Jahre lang nicht möglich war, sich frei zu bewegen.

Als Orientierung dient ihm der Kolonnenweg, den die Grenzorgane der DDR „Kontrollweg“ nannten und der parallel zu den damaligen Grenzsicherungsanlagen verlief. Ein bisschen traurig ist der Biologe, dass er nicht Hauptvegetationszeit das „Grüne Band“ erwandern konnte, sondern jetzt „nur noch“ die Herbstvariante erleben darf. So wird für ihn aus dem historisch-naturkundlichem Weg mehr ein geschichtlich-landschaftliches Erlebnis.

Wer Bartls Berichte von früheren Wanderungen her kennt vermutet richtig, wenn er annimmt, dass er auch diesmal wieder seine Erlebnisse und Eindrücke in einem Blog festhält. Oft ist jedoch auch mitten in Deutschland aufgrund fehlender Kommunikationsmöglichkeit die Chance zum Erstellen eines zeitnahen Berichtes nicht immer da. red