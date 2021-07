Ehrungen bei den Schützen

Reichenbach. Der Schützenverein Reichenbach (SVR) versucht, wieder in „normales Fahrwasser“ zu gelangen, nachdem lange Zeit nichts ging. So lädt der Vorstand für Freitag, 6. August, um 20 Uhr zur Hauptversammlung in sein Schützenhaus im Schachert ein. Außer dem Bericht des Vorsitzenden stehen die Berichte des Schießleiters und des Rechners auf der Tagesordnung.

Nach der Entlastung des Vorstandes wird über eingegangene Anträge beraten. Anträge an die Versammlung müssen mindestens eine Woche vorher beim Vorstand eingegangen sein. Im Anschluss werden Ehrungen zu den Vereinsmeisterschaften 2020 und für langjähriger Vereinszugehörigkeit vorgenommen.

Der Vorstand der Schützen weist darauf hin, dass mittwochs ab 19 Uhr Schießbetrieb unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wieder möglich ist. Die Räume in der Gaststätte bleiben geschlossen, gemütliches Zusammensein vor dem Schützenhaus sei aber möglich. koe