Edith Götz wird heute 65

Lautern. Die Lauterner Gemeindevertreterin und Vereinsvorsitzende Edith Götz feiert heute (Mittwoch) ihren 65. Geburtstag. Götz, die auf einem Bauernhof in Lautern aufgewachsen ist, steht seit jeher in einem engen Kontakt mit den Bürgern und engagiert sich stark für das Leben im Dorf. Anfang des Jahres hat sie für die Flutopfer im Ahrtal Spenden gesammelt, nach dem sie erfahren hatte, dass ein Bekannter dort hinfährt.

Nachdem sie 1980 in den Gesangverein Sängerlust eingetreten war, sang sie dort über Jahre hinweg im gemischten Chor mit und trat dann auch dem Popchor bei, der heute als einzige Sparte des Vereins noch Proben und Auftritte absolviert. 1995 wurde sie Rechnerin im Vorstand, seit 2001 steht sie außerdem an der Spitze des Vereins.

Seit 1985 in der Kommunalpolitik

Die Senioren der Sängerlust, die früheren Sänger, liegen ihr am Herzen. Hier pflegt sie nach wie vor die Kontakte und ließ sie auch in der Corona-Pandemie nicht abreißen. Götz ist aber auch beim Lauterner Feuerwehrverein, im Vereinsring und bei der Sportgemeinschaft aktiv und hilft, wenn sie gebraucht wird. Über viele Jahre hinweg hat sie im Kerweausschuss bei der Planung und Durchführung des wichtigsten Festes im Dorf mitgeholfen und war dann ganz selbstverständlich auch an den Kerwe-Wochenenden immer im Einsatz.

Ab 1985 saß sie im Ortsbeirat von Lautern. 1993 rückte sie in die Lautertaler Gemeindevertretung ein. Auch nach der Kommunalwahl vom vorigen Jahr ist Edith Götz Mitglied im Ortsbeirat und in der Gemeindevertretung sowie in verschiedenen Ausschüssen, darunter dem Kindergartenausschuss. In all den Jahren saß sie auch regelmäßig in den Wahlausschüssen in Lautern. Nachdem sie zunächst als Parteilose auf der Liste der CDU kandidiert hatte, trat Götz 1999 in die CDU ein.

Seit April 2020 ist Götz im Ruhestand. Seitdem kümmert sie sich umso mehr um ihren Vater und die Familie, besonders die Enkel Arne, Ina und Simon. Oft ist sie in ihrem Elternhaus zu Gast, wo jetzt ihre Nichte Carina mit ihrer Familie lebt. Dort schaut sie gerne nach dem Vieh im Stall, aber noch mehr nach den Kindern Clara und Johanna. Zu Götz’ Hobbys zählen das Lesen und das Reisen mit ihrem ebenfalls politisch und im Vereinsleben engagierten Mann Helmut sowie mit Freunden. Letzteres war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie nur eingeschränkt möglich. Wenn es das Wetter möglich macht, ist sie – auch bedingt durch ihre Kindheit und Jugend auf dem elterlichen Hof – draußen in der Natur. tm/red