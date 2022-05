Nicht alle 23 zu ehrenden konnten an der Jahreshauptversammlung des DRK Lautertal teilnehmen. So zeichneten Kreisvorsitzender Arno Gutsche (mit Krawatte), Rechnerin Karina Keller (4.v.r.) und Bereitschaftsleiter Sven Rascher (2.v.l.) nur eine kleine Gruppe von Mitgliedern für 40-jährige Mitgliedschaft in der Lautertaler DRK-Ortsvereinigung persönlich aus. koe/Bild: koe

© Walter Koepff