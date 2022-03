Drei neue Bänke für den Friedhof in Gadernheim

Gadernheim. Drei neue Bänke zieren den Vorplatz des Friedhofs in Gadernheim. Diese wurden durch den Verschönerungsverein gestiftet. Aufgestellt wurden die Bänke bereits im vorigen Jahr durch die Vorstandsmitglieder Bernd Eßinger, Werner Fritscher, Willi Schmidt und Gerhard Trautmann.

Der Verschönerungsverein Gadernheim, der 1974 gegründet wurde, engagiert sich seitdem im Ort. Diverse Plätze, darunter der Reinhardt-Böhm-Platz, der Mini-Park und seit vorigem Jahr auch wieder der Jarnacplatz, werden durch die Mitglieder gepflegt. Auch das Glockenspiel im über 400 Jahre alten Rathaus, fällt darunter. Für die Wartung fallen in diesem Jahr über 2500 Euro an Kosten an. Das 16 Glocken umfassende Geläut wurde über viele Jahre hinweg durch Willi Bickelhaupt zum Klingen gebracht. Diese Aufgabe hat inzwischen Daniel Käferstein übernommen.

Die Glocken im Rathaus wurden im Ersten Weltkrieg, wie damals üblich, eingeschmolzen, um daraus Kriegsgerät herstellen zu können. In der Festschrift von 1984 hoffte der Verein noch darauf, dass irgendwann wieder Glocken im Rathaus erklingen würden, was kurze Zeit später auch eintraf.

Unser Bild zeigt (von links, stehend): Willi Schmidt, Werner Fritscher, Markus Kamuff, Bernd Eßinger und Gerhard Trautmann sowie (vorne) Marianne Czwikla, Gerlinde Eßinger und Sigrid Schmidt. red/Bild: Verschönerungsverein

