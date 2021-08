Dreharbeiten in der Betzenkammer

Lindenfels. Die Regisseurin und Kamerafrau Larissa Anton aus Reinheim wurde bei der Suche nach Drehorten wieder in Lindenfels fündig. Für den Film zum Kätherleskreuz wurde eine Szene mit Thomas Schüler in der Betzenkammer, dem alten Verlies an der Stadtmauer vor dem Fürther Tor, aufgezeichnet.

Der Film wird die Geschichte vom Kätherleskreuz zwischen Wagenschwend und Krumbach dokumentieren: Am 22. Juli 1746 wurde die junge Katharina Bieler, genannt Kätherle, von ihrem Stiefvater Markus Scholl dort im Wald erwürgt. Kätherle hatte sich in einen Mann aus Reisenbach – heute zu Mudau gehörig – verliebt, der ihrem Stiefvater nicht genehm war. Möglicherweise hatte dieser selbst ein Auge auf das Mädchen geworfen. Er wurde aber schnell als Täter überführt und soll der Überlieferung nach entweder im Gefängnis gestorben oder hingerichtet worden sein.

Mit insgesamt vier Schauspielern drehte Larissa Anton nicht nur in der Lindenfelser Betzenkammer, sondern auch im Heimatmuseum in Zwingenberg am Neckar, an der Ihrigsmühle und im Wald bei in Mossautal Szenen für den Film, der den Titel „Tatort Odenwald“ tragen soll. red/Bild: Stadt