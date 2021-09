Im Rahmen seiner in diesem Jahr ins Leben gerufenen Gastro-Tour zur Unterstützung der durch die Pandemie belasteten örtlichen Gastronomiebetriebe hatte Bürgermeister Andreas Heun kürzlich in „Doras Café“ in Reichenbach eingeladen. An der Beedenkirchener Straße, nur einen Steinwurf vom Rathaus gelegen, ist das von Dorota Blome geführte Café eine ideale Einkehrmöglichkeit zum Genießen und

...