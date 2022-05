Diskussionsrunde in Reichenbach zum Ukraine-Krieg

Lautertal. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine in einer Sondersitzung des Deutschen Bundestags am 27. Februar von einer Zeitenwende. Der großangelegte Überfall Russlands auf die Ukraine dauert nunmehr seit dem 24. Februar unvermindert an. Der Krieg in Europa beschäftigt auch die Menschen in Deutschland.

Die SPD Lautertal und der DGB-Ortsverband Lautertal-Lindenfels laden am Montag, 9. Mai, um 19 Uhr zu einer Diskussionsrunde unter dem Titel „Zeitenwende – Krieg in der Ukraine“ nach Reichenbach in die SSV-Gaststätte Am Felsenmeer ein. Gäste sind willkommen. An der Veranstaltung werden auch Lautertals Bürgermeister Andreas Heun und DGB-Regionalsekretär Horst Raupp teilnehmen. red

