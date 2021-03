Lautertal. Im letzten Webinar der Lautertaler Grünen vor der Kommunalwahl sollen Möglichkeiten für Verkehrsverbesserungen in der Gemeinde erörtert werden. Unter anderem wird die Landtagsabgeordnete Karin Müller teilnehmen, die zugleich verkehrspolitische Sprecherin ihrer Landtagsfraktion ist.

AdUnit urban-intext1

Die Teilnehmer dürfen Fragen stellen, die dann erörtert werden. Eine zentrale Frage ist für die Grünen, welche Chancen es für einen Bürgerbus in Lautertal gibt. Hierbei stelle sich vor allem die Frage nach der Finanzierung.

Entspannung am Felsenmeer

Besprochen werden soll auch, wie ein solcher Bürgerbus eine Entspannung der Verkehrslage am Felsenmeer begünstigen und gleichzeitig die Dörfer abseits der B 47 besser an den Nahverkehr anbinden kann, um beispielsweise Schülern die Heimkehr am Nachmittag zu erleichtern. Schließlich soll es um mehr Verkehrssicherheit gehen.

Das Webinar am Freitag, 12. März, beginnt um 19.30 Uhr. Der Zugang ist auf der Internet-Seite der Grünen zu finden. red