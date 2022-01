Die kommunalpolitische Winterpause endet für die Lautertaler Gemeindevertreter in diesem Jahr früher als sonst. Bei der letzten Sitzung des Jahres 2021 nahmen die Diskussionen so viel Zeit in Anspruch, dass bis 22 Uhr immer noch nicht alle Tagesordnungspunkte abgehandelt waren. Die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker einigten sich letztlich darauf, die Sitzung nachdem Jahreswechsel

...