  Die Zukunft der Lautertalhalle

Im nächsten Webinar der Grünen zur Kommunalwahl geht es um Konzepte zur Energie- und Kostenoptimierung der Lautertalhalle in Elmshausen. Es ist morgen (Freitag) ab 19.30 Uhr. Die Lautertalhalle verursache ein jährliches Defizit von etwa 200 000 Euro, schreiben die Grünen in der Ankündigung. Das entspreche etwa 100 Punkten beim Grundsteuer-Hebesatz. Allein für Wärme und Strom seien jährlich etwa 30 000 Euro fällig. Die Sporthalle sei gleichzeitig gut nachgefragt von vielen Vereinen und für den Schulsport. Außerdem seien das Jugendzentrum und der Stützpunkt des Lautertaler DRK hier untergebracht.

„Aufgrund des Bedarfs wäre also eine Schließung keine Lösung. Allerdings sehen wir Grund genug, nach Alternativen zu suchen. Hierbei steht nicht die Halle in Frage, sondern die Art und Weise, wie wir sie betreiben“, so die Grünen. Im Treffen morgen sollen Möglichkeiten gefunden werden, um die finanzielle Belastung zu senken.

Es soll unter anderem darüber gesprochen werden, welche Möglichkeiten zur Optimierung der Technik es gibt und wie ein Sanierungskonzept aussieht. Auch über Fördermöglichkeiten soll beraten werden.

Diplom-Ingenieur Alexander Klein wird an dem Webinar teilnehmen. Er kenne die Lautertalhalle seit 2013 und habe sie damals schon einmal unter die Lupe genommen, so die Grünen.

Die Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: us02web.zoom.us/j/83878654212?pwd=WmRKN1FoWkpITUZRc3BjTjhicTVCQT09, Kenncode: 064462

Das Video ist auch unter youtu.be/ypPpYsxxAEc zu sehen. red