Die Zuhörer in Gadernheim in den Bann gezogen

Gadernheim. Sarah Kapica ist die Gewinnerin des Schulentscheids zum 63. Vorlesewettbewerb an der Mittelpunktschule in Gadernheim. Die Sechstklässlerin setzte sich gegen fünf Mitschüler durch. Damit qualifiziert sie sich für die nächste Runde des Wettbewerbs – den Kreisentscheid, welcher Ende des Monats startet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf die Betonung kommt es an

Mit Engagement und Lesefreude übten die Schüler der Klassen 6Va, 6Vb und 6Vc auch in diesem Jahr fleißig, um vorbereitet und möglichst gelassen anzutreten. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht die Zuhörer am stärksten in den Bann?

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße" Nicht nur in Krisenzeiten: Damit Sie sich noch vielfältiger über die Geschehnisse an der Bergstraße, im Odenwald und im Ried informieren können, verschicken wir täglich unseren Newsletter. Hier können Sie sich anmelden.

Sarah Kapica gelang es im entscheidenden Moment besonders gut, den Protagonist ihres Lieblingsbuchs „Vom Glück zu sein – Große Gedanken eines kleinen Philosophen“ von Bao Nakashima eine lebendige Stimme zu verleihen. „Ich kann es gar nicht glauben und freue mich total“, so Kapica nach ihrem Sieg.

Bundesweit nehmen jährlich rund 600 000 Schüler der sechsten Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg, der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank Hessen, der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München und die Sparda Bank Hamburg fördern die Entscheide auf der regionalen Ebene. red