  Die Zaubernuss blüht bereits im Winter

Lautertal. Die in Lautertaler Gärten oft anzutreffende Zaubernuss (Hamamelis) gehört zu den wenigen Pflanzen, die sich von niedrigen Temperaturen nicht beeindrucken lassen. Die meist gelben, manchmal auch orange-braunen Blüten öffnen sich bereits ab Januar. Der Strauch kann bis zu acht Meter hoch werden. Die in der Medizin verwendete Art der Zaubernuss ist eher seltener zu finden. Sie bringt erst im Herbst ihre Blüten hervor. Auszüge aus der Rinde und Pflanzenextrakte finden vor allem in der Mund- und Zahnpflege Verwendung. Tee aus den Blättern und der Rinde sollen bei Durchfallerkrankungen helfen. Mit Hamamelis in Salben werden unter anderem Venenleiden behandelt. Die aus der Pflanze gewonnenen Wirkstoffe werden besonders häufig in der Homöopathie angewendet. koe/Bild: koe