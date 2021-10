Die Wintersport-Saison startet

Reichenbach. Die Ski-Abteilung des TSV Reichenbach eröffnet die Saison 2021/2022 am Sonntag, 7. November. Ab 10 Uhr wird in der vereinseigenen Turnhalle im Brandauer Klinger Weg 15 wieder der beliebte Service angeboten. Jeder kann seine Ski auf Vordermann bringen lassen. Es wird Belag ausgebessert, Kanten geschliffen, gewachst und vieles mehr, wie der Verein mitteilt. Es gelten die Corona-Vorschriften.

Zusätzlich gebe es wieder Informationen rund um den Ski-Sport, ebenso könnten sich Interessierte auch für Skifreizeiten im Winter anmelden. Die erste dieser Freizeiten führt demnach vom 10. bis 12. Dezember wieder nach Sankt Anton am Arlberg, an die Wiege des Skilaufs, und zum Skigebiet der Superlative mit 280 Kilometern Piste. Die Fahrtenleitung obliegt Andreas Meyer (Telefon 0160/8000911) und Marcus Vetter (Telefon 0170/2750544). Es gelte eigene An- und Abreise, die Organisation von Fahrgemeinschaften werde unterstützt.

Hervorragend präparierte Pisten mit beschneiten Abfahrten bis ins Tal, reichend von Tiefschneehängen bis zur Weltcup-Strecke, auf 43 Pistenkilometern erwarteten die Ski-Freunde vom 2. bis 5. Februar in Tschagguns/Montafon. Wobei auch hier die Unterkunft direkt im Skigebiet liege. Die Fahrtenleitung übernehme Peter Sauer (Telefon 06254/1592) zusammen mit Ralf Eßinger (06254/942527). Die Freizeit in Montafon werde mit einem modernem Reisebus durchgeführt. Die skifahrerische Betreuung übernähmen Skilehrer des TSV Reichenbach. Snowboarden sei mit den Snowboard-Übungsleitern möglich. Die Skikurse durch die Vereinsübungsleiter seien kostenlos.

Den behördlichen Vorgaben und Hygienerichtlinien in Bus, Unterkunft und auch Skibeförderung sei Folge zu leisten und werden mit der Anmeldung anerkannt. Um sich in Form zu bringen finde jeden Dienstag von 18.45 bis 20 Uhr in der TSV-Turnhalle die Ski-Gymnastik statt. Hier werde unter verschiedenen Übungsleitern Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination mit Musik trainiert. Alles unter dem Motto „Fit und sicher auf der Piste – für mehr Spaß im Schnee“. Das Team der Ski-Abteilung des TSV Reichenbach würde sich über neue Interessenten sehr freuen, heißt es vom Verein. red

