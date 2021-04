Die Wandergruppe pausiert noch immer

Elmshausen. Die mittlerweile dritte Corona-Welle lässt das alltägliche Leben komplett anders verlaufen als gewohnt. Die Wanderfreunde des TSV Elmshausen verschieben ihre erste Wanderung weiterhin von Monat zu Monat. Im Mai sollte es endlich losgehen, aber so wie es zurzeit ausschaut, wird auch daraus nichts.

„Allzu gerne würden wir uns wieder auf die Wanderwege durch die Wälder begeben. Aber wir alle müssen auch beim Wandern Abstand halten und können uns nicht in einer großen Gruppe treffen“, so Jutta Kindinger von der Wandergruppe. Die Impfungen schritten stetig voran, möglicherweise könnten dadurch die Infektionen eingedämmt werden. Die Gruppe hoffe nun, ab Juni oder Juli wieder monatlich auf Tour gehen zu können und will rechtzeitig über neue Termine informieren.

„Wenn alle sich an die vorgegebenen Regeln halten, sollte es mit einem Start noch dieses Jahr möglich sein. Üben wir uns weiterhin in Geduld und wandern allein oder zu zweit durch die Natur“, so Kindinger. red/