Lautertal. Der Vorstand der SPD hat sich zu einer Videokonferenz getroffen, um den Kommunalwahlkampf - vorzubereiten. Nachdem im Dezember bei einer Mitgliederversammlung die Kandidatenlisten für die am 14. März anstehende Kommunalwahl einstimmig beschlossen und beim Wahlamt der Gemeinde Lautertal hinterlegt worden seien, sei es nun um die Ziele für die folgende, fünf Jahre dauernde Wahlperiode gegangen.

„Wir wollen die erfolgreiche Arbeit unseres Bürgermeisters Andreas Heun bei der Konsolidierung der Gemeindefinanzen auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie weiter unterstützen“, machte Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt deutlich. „Dabei steht die SPD Lautertal für soziale Gerechtigkeit in unserer Gemeinde. Es geht hier in erster Linie nicht um die große Politik in Wiesbaden und Berlin, sondern um Themen, die wir auf kommunaler Ebene beeinflussen können und damit unsere Bürgerinnen und Bürger ganz direkt vor Ort betreffen.“

Gerade von der Landespolitik wünsche die SPD sich aber mehr Unterstützung. So habe sich im Gegensatz zur Lage in anderen Bundesländern lediglich die schwarz-grüne hessische Landesregierung bislang nicht bereit erklärt, ihren Kommunen die aufgrund von Kita-Schließungen wegen der Corona-Pandemie entfallenen Elternbeiträge zu erstatten.

„Wir können aber nicht allen Ernstes Geld für Leistungen von den ohnehin schon belasteten Eltern fordern, die nicht erbracht wurden“, hoffen die Sozialdemokraten auch auf Unterstützung bei den politischen Mitbewerbern. Schließlich treibe das die Kosten für die Gemeinde bei der Kinderbetreuung weiter nach oben.

Für den Erhalt der Jugendpflege

Die Jugendpflege im Lautertal dürfe „nicht kaputtgespart werden“, fordert die SPD. Die auf eine Initiative von ihr ins Leben gerufene Einrichtung habe sich über Jahrzehnte bewährt. Lautertal werde hierfür immer noch von anderen Kommunen beneidet. Man könne nicht immer betonen, dass Kinder unsere Zukunft seien, und sie dann in der schwierigen Phase des Erwachsenwerdens alleine lassen.

Weiterhin sind sich die Sozialdemokraten darüber einig, dass weiter in die soziale Infrastruktur investiert werden muss. Das betreffe in erster Linie die Trinkwasserversorgung, die durch die Klimaveränderungen immer wichtiger werde. Es betreffe aber auch den „dringend erforderlichen Neubau“ einer Kindertagesstätte und den Erhalt von Sportstätten wie der Lautertalhalle in Elmshausen für die Vereine. Eine weitere Komponente dabei sei die Versorgung von Bürgern und Firmen mit schnellem Internet. „Wir werden genau hinschauen, welche Entwicklung der angekündigte Ausbau eines regionalen Anbieters nehmen wird“, so die SPD zu Ankündigungen der GGEW AG, in Lautertal ab diesem Jahr weitere Glasfaseranschlüsse zu bauen.

„Baugebiete entwickeln“

„Zudem sind kluge Entscheidungen bei der Lenkung und Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs gefragt.“ Dies sei wichtig insbesondere vor dem Hintergrund, dass der gemeinsame Ordnungsbehördenbezirk mit der Stadt Bensheim seit dem 1. Januar nicht mehr bestehe und die Gemeinde die Aufgaben der Hilfspolizei künftig alleine durch ihr Ordnungsamt bewältigt müsse.

„Letztlich muss aber auch die Einnahmeseite im Auge gehalten werden. Ziel einer Gemeinde wie Lautertal muss es sein, durch die Entwicklung der Baugebiete Destag und Schmelzig, den Zuzug von Familien zu ermöglichen und zusätzliche Einnahmen zu schaffen.“ Dies habe letztlich auch Einfluss auf eine Senkung der Grundsteuer B.

Die SPD Lautertal ruft die Bürger dazu auf, sich an der Kommunalwahl zu beteiligen. „Wer vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens nicht ins Wahllokal gehen möchte, dem wird empfohlen, nach dem Erhalt der Wahlbenachrichtigung beim Wahlamt der Gemeinde Briefwahlunterlagen zu beantragen“, schreiben die Sozialdemokraten in einer Mitteilung. tm/red