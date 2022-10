76 Schulen aus Hessen sind in einer Onlineveranstaltung als „Mint-freundliche Schule“ und/oder „Digitale Schule“ ausgezeichnet worden. Die Gütesiegel sind drei Jahre gültig. Die Mittelpunktschule MPS) Gadernheim wurde als eine von zwei Schulen im Kreis Bergstraße in diesem Jahr gewürdigt, sie gilt jetzt als „Digitale Schule“. Die Ehrung der „Mint-freundlichen Schulen“ in Hessen steht unter der

