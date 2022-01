Die LBL sieht Lautertal weiterhin in einer Finanzkrise

Lautertal. In einer Pressemitteilung weist die Lautertaler Bürgerliste (LBL) die Darstellung des SPD-Fraktionschefs Tobias Pöselt zurück, die Gemeinde befinde sich nicht mehr in einer Finanzkrise. Es genüge die Lektüre des Haushaltsplanes, in dem formuliert wird: „Ohne diese Entschuldungshilfen des Landes hätte die Gemeinde Lautertal inzwischen einen Schuldenstand von mehr als 20 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt. Diese Entwicklung zeigt deutlich auf, dass die Gemeinde Lautertal ihren Haushalt nach wie vor konsolidieren muss.“

Es könne nicht die Rede davon sein, die Finanzkrise sei vorbei, zumal der Schuldenstand laut Haushaltsplan sich von 8,152 Millionen wieder auf 13,372 Millionen Euro entwickeln werde, fährt die LBL fort. Dazu komme die für mehr als die nächsten zehn Jahre zu leistende Rückzahlung von 180 000 Euro an die Hessenkasse.

Die LBL wirft Pöselt zudem vor, die Grundsteuer mit den Wassergebühren in einen Topf zu werfen. Pöselt hatte sich für die vom Gemeindevorstand empfohlene Senkung der Grundsteuer ausgesprochen, auch als Entlastung für den steigenden Wasserpreis. Die LBL sieht „Kompensationsgeschäfte à la Pöselt, nach dem Motto, da ein bisschen mehr Wassergebühren, dafür hier eine etwas geringere Grundsteuer“. Das sei rechtswidrig und werde mit der Kritik an der ersten Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für das kommunalpolitische Ehrenamt seit 1989 „zu einem populistischen Brei verquirlt“.

Die LBL weist auch den Vorwurf des Sozialdemokraten Jascha Kaffenberger zurück, Bellmann sei entgleist, indem sie den Fraktionsspitzen von Grünen und SPD „verbrecherisches Handeln“ vorgeworfen habe. Bellmann habe sich in der betreffenden Sitzung sinngemäß geäußert wie folgt: „Es steht Ihnen (den Fraktionsspitzen von Grünen und SPD) nicht zu, sich als Moralapostel aufzuspielen angesichts der Dinge, die sie in der Vergangenheit verbrochen haben.“ Es sei nicht von „verbrecherischem Handeln“ die Rede. Die Vertreter der Bürgerliste empfehlen, „bei der Wahrheit zu bleiben und sich nicht in öffentlicher Empörtheit zu versuchen“. red