In der jüngsten Ortsbeiratssitzung in der Lautertalhalle stand ursprünglich der Haushaltsplan im Mittelpunkt. Für Diskussionsbedarf sorgte allerdings vor allem die Holzbrücke am Felsenmeer.

Ortsvorsteher Alfred Hogen eröffnete die Sitzung und begrüßte Bürgermeister Andreas Heun. Dieser erklärte, der Haushaltsplan 2022 werde ähnlich wie in den Vorjahren werden und ging vorsichtig

...