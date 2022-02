Die Gadernheimer Feuerwehr soll ein neues Haus bekommen

Die Gemeinde Lautertal sieht in ihrem Investitionsplan Mittel für eines neues Feuerwehrhaus in Gadernheim vor. Bei der Debatte darüber wurden auch grundsätziche Fragen gestellt.

Im Investitionsplan sind für dieses Jahr 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zu diesem Projekt veranschlagt. Für die beiden Jahre darauf plant die Gemeinde das eigentliche Bauvorhaben mit jeweils einer Million Euro ein.

Grünen-Chef Frank Maus stellte im Finanzausschuss den umstrittenen Änderungsantrag, das Projekt an die mögliche Fusion mit einer weiteren Feuerwehr zu knüpfen. Maus wollte mit dem Antrag eine strategische Beurteilung auf den Weg bringen. Bei so hohen Investitionskosten sei „ein Schritt zurück“ wichtig, stellte er die Frage, wie die Situation in 20 Jahren aussehe. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen stellte sich ihm die Frage, „wie potent“ die Feuerwehr dann noch sei und ob es nicht besser sei, Feuerwehren zusammenzuführen.

Feuerwehren sind allerdings mit den üblichen Vereinsstrukturen nicht gleichzusetzen. Feuerwehr stellen den Brandschutz sicher, zu dem die Kommunen per Gesetz verpflichtet sind und es ist ein glücklicher Umstand für die Kommunen, dass diese Aufgabe von den Mitgliedern der Feuerwehren ehrenamtlich übernommen wird. Die Alternative bei mangelnden Einsatzkräften ist eine Einsatz-Verpflichtung von Bürgerinnen und Bürgern durch die Gemeinde oder die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr, die aber deutlich mehr Geld kosten würde, als bisher.

Bürgermeister Andreas Heun machte deutlich, dass der Brandschutz sichergestellt werden müsse und ein neues Funktionsgebäude in Gadernheim auf jeden Fall erforderlich sei. Er verwies auf die Gemeindefläche von rund 30 Quadratkilometer und die von den Feuerwehren einzuhaltende Hilfsfrist von zehn Minuten hin, die bei einem Feuerwehr-Standort ebenfalls berücksichtigt werden müsse. Vor diesem Hintergrund stelle sich auch die Frage, ob es noch andere vernünftige Standort gebe und verneinte das aus seiner Sicht.

Die besonderen Rahmenbedingungen für die Feuerwehr und die Notwendigkeit der Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements betonte auch Erich Sauer für die CDU und ging davon aus, dass Gadernheim ein neues Feuerwehrgerätehaus bekomme. Seiner Bitte, den Antrag zurückzuziehen folgte dann auch Frank Maus.

Mehr dazu in der Mittwoch-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.