Lautertal/Lindenfels. Die Freizeitgestaltung ist derzeit sehr eingeschränkt. Sport, kulturelle Veranstaltungen und das Flanieren durch Geschäfte fallen aus. Nun entdecken viele die Landschaft und Natur vor ihrer Haustür. Die Mitglieder der Wandervereine und die Ortsvereinigungen des Odenwaldklubs stellen fest, dass in ohnehin bekannten Gebieten wie dem Felsenmeer oder der Neunkircher Höhe fest, dass die Zahl der Besucher noch weiter ansteigt. Deshalb weichen die Experten unter den Wanderern auf die weniger bekannten Pfade aus und genießen in aller Ruhe die Gegend.

„Im Felsenmeer hat man das Gefühl, eine Maske tragen zu müssen, so eng bewegen sich dort die Besucher auf den Wegen“, berichtete Jutta Kindinger von der Wanderabteilung des TSV Elmshausen. Auch Georg Adam Peter vom Odenwaldklub (OWK) Beedenkirchen weiß um die Besucherdichte im Felsberg. An schönen Tagen und besonders an den Wochenenden seien die Parkplätze am Felsenmeer und an den Römersteinen komplett belegt. Als Ausweichmöglichkeit wurde der Parkplatz am Beedenkircher Kindergarten ausgewiesen. Auch dieser sei aber oft komplett besetzt.

Genutzt werden kann der Felsberg hauptsächlich auf der Lautertaler Gemarkung. Das ist etwa ein Drittel der Gesamtfläche. Es wäre ein richtiger Schritt, die Möglichkeit für Freizeitaktivitäten in Richtung Balkhausen und Hochstädten auszudehnen. „Das würde die Besuchermassen entzerren“, ist sich Peter sicher.

Sehr beliebt bei denjenigen, die das Wandern neu für sich entdecken ist auch die Neunkircher Höhe. „Da ist uns zu viel los“, berichtete Regina Richter vom Odenwaldklub Lindenfels. Sie nutzt lieber die ruhigeren Gebiete rund um Lindenfels. Auch Werner Schmidt vom OWK Gadernheim kennt die Besucherströme am Kaiserturm. „Manche Menschen laufen an den unmöglichsten Stellen“, schimpft Schmidt. Gebe es auch nur einen schmalen Trampelpfad etwa durch eine Wiese, so werde der schnell größer. Was aber wie eine vermeintliche Abkürzung aussieht kann sich bei wenig Erfahrung schnell als Irrweg herausstellen.

Rund um Lindenfels ist es ruhig

Werner Schmidt hat bei seinen Touren schon einige Leuten auf den Rückweg schicken müssen. „Sie hatten sich in den manchmal etwas verwirrenden Rundwegen verlaufen und waren nun auf der Suche nach der nächsten Bushaltestelle oder dem Parkplatz, wo ihr Auto stand.“

Verhältnis wenig besucht werden die Wälder rund um Lindenfels. Wie Regina Richter berichtet, war die Frequenz in der Zeit im Januar, als länger Schnee lag, gerade von Familien etwas größer. Von Enge habe aber keine Rede sein können. Am Schenkenberg sind aus Sicherheitsgründen einige Wege gesperrt. Andere sind nicht einfach zu begehen, weil sie zurzeit sehr rutschig sind.

Viele haben auch das Fahrradfahren für sich entdeckt. In Wald und Flur sind verstärkt Mountainbiker unterwegs. Viele verhalten sich rücksichtsvoll gegenüber den Wanderern und Spaziergängern. Sie kündigen sich mit Rufen oder Klingeln an.

„Bei uns in Lindenfels gibt es wenig Konflikte mit den Mountainbikern“, sagte Regina Richter. „Manchmal sind die Radfahrer etwas schnell da“, hat dagegen Werner Schmidt an der Neunkircher Höhe beobachtet. „Nicht alle, die im Winter bei Schnee und Glatteis fahren, haben ihr Rad im Griff.“ Auch Schmidt kann aber von den Radfahrern sagen, dass viele sich diszipliniert verhalten. Allerdings hat er auch schon erlebt, dass die Radfahrer etwas ungehalten waren, wenn der Odenwaldklub in voller Stärke unterwegs ist. Dann nehmen die Wanderfreunde schon einmal den ganzen Weg für sich ein und merken beim angeregten Gespräch auch nicht gleich, dass ein Radfahrer vorbei möchte.

Im Felsbergwald zeigt sich, dass es bei mehr Betrieb leichter zu Konflikten kommt. „So mancher Radfahrer ist urplötzlich da“, weiß Jutta Kindinger, die oft rund um Elmshausen und Reichenbach unterwegs ist. „Diese Schnelligkeit, besonders wenn sich der Radfahrer etwa durch Klingeln nicht ankündigt, kann schon erschreckend sein.“ Nicht angenehm sei es für viele Wanderer auch, wenn Hunde nicht angeleint fern von ihren Besitzern ihren Freilauf genössen. „Viele Besitzer sind ja bemüht, ihr Tier zu sich zu rufen“, sagte Jutta Kindinger. „Doch im ersten Moment weiß niemand, wie die Begegnung mit dem Hund endet.“