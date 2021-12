Es war ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Gemeinde Lautertal: Vor 25 Jahren schloss das Chemiewerk in Lautern seine Tore. So überraschend der Schritt kam, so erwartbar war er doch – und das schon seit Jahrzehnten. Denn entstanden war die Firma als Ultramarin-Produktion, und zwar schon 1852. Firmengründer August von Ploennies blieb dabei zunächst eher glücklos, ja, er nahm sich

...