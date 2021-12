Die CDU plant schon den nächsten Online-Stammtisch

Lautertal. Der neugewählte Vorstand der Lautertaler CDU hat sich jüngst in der Reichenbacher Gaststätte Zur Traube unter 2 G-Regeln zu seiner ersten Sitzung getroffen. Der neue und alte Vorsitzende Carsten Stephan eröffnete die Sitzung, bei der inklusive ihm sechs der neun Vorstandsmitglieder anwesend waren –drei waren berufs- und krankheitsbedingt entschuldigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorstand nutzte dieses erste Treffen, um die vergangenen zwei Jahre Revue passieren zu lassen und um dem neu hinzugekommenen Beisitzer Markus Chojnacki die Möglichkeit zu geben, sich genauer vorzustellen und seine Vorstandskollegen noch besser kennenzulernen.

Lizenz wird erworben

Es wurden aber auch schon Entscheidungen für die kommenden Monate getroffen, wie etwa die Anschaffung einer Onlinelizenz für eine Videoplattform. Beim jüngsten Onlinestammtisch der CDU Lautertal hatte Landtagsabgeordnete Birgit Heitland ihre Lizenz zur Verfügung gestellt, um das virtuelle Treffen zu ermöglichen. Um aber unabhängiger und direkter agieren zu können, wird nun eine eigene Lizenz für die CDU Lautertal angeschafft, um etwa in naher Zukunft wieder einen Stammtisch online anbieten zu können.

Es ging auch um die Planung und Organisation verschieden anderer Aktivitäten im nächsten Jahr, die natürlich auch von den dann geltenden Corona-Versammlungsregeln abhängig sind. Um den Informationsfluss und den Austausch zwischen dem Vorstand und den Bürgern in Zukunft noch besser zu fördern, wurde auch die Einführung eines Newsletters beschlossen: In regelmäßigen Abständen werden Informationen über die Arbeit des Vorstands, Ergebnisse von Entscheidungen oder auch geplante Aktionen an Mitglieder und Interessenten online versendet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer sich dafür interessiert, kann sich bei der CDU Lautertal melden, um in die Verteilerliste aufgenommen zu werden. red