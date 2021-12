Die Beedenkircher Stuwwemussig geht auf die Straße

Eng an eng in der Kirche zu sitzen, ist zurzeit nicht vorstellbar. In Beedenkirchen wird daher auch in diesem Jahr die evangelische Kirche nicht für die Stuwwemussig zu ein weihnachtliches Wohnzimmer umgestaltet. Konzerte dürfen nur nach der 2 G-Regel stattfinden, für den Sicherheitsabstand alleine zwischen den Mitwirkenden müsste die Kirche um etwa das doppelte Volumen erweitert werden.

Chorleiterin Andrea Gulden sowie Sänger im Projektchor Beedenkirchen wollen aber in diesem Jahr nicht noch einmal auf ihren Auftritt verzichten. Am Sonntag, 12. Dezember, wird die Stuwwemussig daher ab 14 Uhr durch das Dorf getragen.

In der Kirche übernimmt normalerweise das Klavier die Chorbegleitung, sein Transport durch das Dorf ließe sich allerdings nur mit hohem Aufwand bewerkstelligen. Deshalb wird Silvia Hentschel mit ihrer Ukulele den Chor begleiten.

Nach dem Start an der Linde führt der Weg über Hechlergasse und Wilhelmstraße zur Reichenbacher Straße, vorbei an den Einmündungen von Stotz und Schlössergasse zurück zur Pfarrscheuer. An mehreren Stellen im Dorf wird der Chor bekannte Lieder vortragen. Die Zuhörer dürfen Mitsingen. Bei Regen oder Schneefall fällt der Umzug aus. red

