Kurz unterhalb des Stauwehrs für den Mühlbach der ehemaligen Angermannmühle mündet der Tränkbach in die Lauter. Nur wenig geläufig ist dieser Name für den Bach aus dem Brandauer Klinger. Sein Hauptlauf kommt aus der Flur „In der Tränk“. Damit ist die Gewässerbezeichnung Tränkbach belegt und nicht Fränkbach, wie auf manchen Karten zu lesen ist. Den kleinen Amphibienteich an einem nördlichen Zufluss des Tränkbachs, etwa auf der halben Strecke zwischen Quelle und Mündung, pflegen die Reichenbacher Vogelschützer. koe/Bild: koe

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1