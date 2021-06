Der Blumenhartriegel fällt mit seinen Blättern auf

Lautertal. Gegen Ende des Frühlings, wenn die meisten Frühjahrsblüher ihre Farbenbracht eingestellt haben, fällt der Blumen- oder Blütenhartriegel auch in Lautertaler Gärten besonders durch seine übergroßen weißen Blüten auf. Eigentlich handelt es sich bei diesen weißen Gebilden gar nicht um die Blüten, sondern um die sie umgebenden Hochblätter. Die Blüten selbst sind recht unscheinbar und sitzen in kleinen, kugeligen Blütenständen in der Mitte.

Die weißen, manchmal auch rosa Farbtöne der umgewandelten Laubblätter, botanisch Brakteen genannt, weisen den Insekten den Weg zur den echten Blüten in der Mitte. Im Oktober gefällt der Blumen-Hartriegel mit seiner schönen Herbstfärbung. Je nach Sorte und Standort fällt sie gelb, orange oder leuchtend rot aus. koe/Bild: koe