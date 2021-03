Ein ganzes Jahr ist schon vergangen, seit es den letzten Vortrag am 19. Februar 2020 im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Man(n) trifft sich“ im Gemeinschaftshaus der Landeskirchlichen Gemeinschaft in der Reichenbacher Friedhofstraße gab. Heinz Mack war damals Gast-Referent bei der Gemeinschaft, die im vergangenen Jahr auf ihr 125-jähriges Bestehen zurückschauen konnte. Mack hatte in seinem

...