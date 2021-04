Elmshausen. In diesem Jahr wird es kein Fest am Striethteich in Elmshausen geben. „Ich komme mal wieder mit schlechten Nachrichten“, so Fabian Kaffenberger, Vorsitzender der Kerwejugend. Seit vielen Jahren feiern die Elmshäuser an zwei Tagen ihr Fest am Striethteich und nutzen dabei das verlängerte Wochenende um den Feiertag um Christi Himmelfahrt. Am Mittwochabend organisiert die Kerbjugend den Auftakt zum Fest und am Feiertag-Donnerstag übernimmt der Verschönerungsverein die Veranstaltung.

Viele Jahre war dieses Fest ein beliebter Treff für viele Elmshäuser, aber auch für Menschen aus der Umgebung und solche, die auf einen Spaziergang vorbeikamen. Für dieses Jahr war das Fest für den 12. und 13. Mai vorgesehen, doch die derzeit geltenden Hygienebestimmungen und die gesamte Situation in der Corona-Pandemie lassen es nicht zu, dass sich Menschen zu einem Fest treffen können. „Das Fest muss leider alternativlos ausfallen“, so Kaffenberger.

Kerwebaum ist schon gefällt

Wie auch viele andere Vereine hat es die Kerbjugend derzeit nicht leicht. Zudem können die Mitglieder derzeit ihre Räumlichkeiten im Alten Rathaus nicht nutzen, weil dort umgebaut wird. Dennoch schauen alle in Richtung Sommer. „Wir planen aber auf alle Fälle, zur Kerb wieder etwas zu machen“.

Wahrscheinlich wird es auch in diesem Jahr keine gewohnte Kerb im Zelt mit Live-Musik und Tanz geben. Erfahrungen konnte die Kerbjugend aber im vergangenen Jahr mit Live-Streams und dem Mini-Umzug am Kerbsonntag machen. Genau Planungen gibt es in der ungewissen Lage noch nicht, aber der neue Kerwebaum wurde schon gefällt und damit die ersten Vorbereitungen zu einer besonderen Kerb getroffen.

